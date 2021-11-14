В Україні ще майже 14,5 тисяч випадків COVID і понад 400 смертей
Фото: число виявлених випадків COVID падає на вихідних (Віталій Носач/РБК-Україна)
За минулу добу, 13 листопада 2021 року, виявили ще 14 490 нових випадків коронавірусу в Україні. Також зафіксували понад 400 смертей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства охорони здоров'я.
Повідомляється, що вчора зафіксували 14 490 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей - 1 069, медпрацівників - 135). Також за минулу добу:
госпіталізували - 4 881 особу;
летальних наслідків - 403;
одужали - 11 146 осіб.
За весь час пандемії в Україні захворіло 3 217 639 осіб, летальних наслідків - 76 705.
Нагадаємо, напередодні добові показники захворюваності на COVID-19 в Україні досягали понад 23 000 нових випадків.