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Вакцинация от COVID в Украине: темпы снова достигли 300 000 прививок в сутки

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Киев, Суббота 13 ноября 2021 09:07
Вакцинация от COVID в Украине: темпы снова достигли 300 000 прививок в сутки Фото: вакцинация в Украине (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

За минувшие сутки, 12 ноября, в Украине сделали 299 854 прививок от коронавируса. Темпы приближаются к рекордным, которые фиксировались в конце октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства здравоохранения.

Сообщается, что вчера были вакцинированы 299 854 человека. Одну дозу получили 135 727, полностью иммунизированы - 164 127.

С начала вакцинальной кампании в Украине привили 12 121 804 человека, из них получили одну дозу - 12 121 802, полностью иммунизированы и получили две дозы - 8 586 461. В общей сложности сделали 20 708 263 прививки.

Согласно статистике, 91,1% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не были вакцинированы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе заработал новый пункт вакцинации от коронавируса - теперь получить прививку можно прямо в трамвае.

На этой неделе Минздрав расширил список профессий с обязательной вакцинацией.

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