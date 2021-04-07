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В Украине еще 15 415 случаев COVID-19, а также почти 500 смертей

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине за прошедшие сутки, 6 апреля, выявили еще 15 415 случаев коронавируса. При этом подтвердили 481 летальный случай - это новый антирекорд.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

До этого антирекордом был 433 летальных случая, подтвержденных 2 апреля.

Среди заболевших 636 детей и 437 медработников. Больше всего новых случаев подтвердили в Киеве (1417), Одесской (1236), Киевской (1092), Львовской (1085) и Харьковской (1017) областях.

Всего за сутки госпитализировали 5587 человек, выздоровели - 11 472 человека.

Проведено 140 224 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 59 049, методом ИФА - 23 778, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 57 397.

С начала пандемии в стране заболели уже 1 млн 784 тысяч 579 человек, выздоровели 1 млн 373 тысяч 851, летальных случаев 35 498.

Напомним, вчера в Харьковской, Сумской и Житомирской областях подтвердили циркуляцию британского штамма коронавируса.

Ранее РБК-Украина писало, что в двух областях Украины выявили южноафриканский штамм коронавируса.

Также Степанов сообщал, что сейчас в Украине 67 тысяч больничных коек с кислородом для пациентов с COVID. Их количество больше увеличить нельзя. При этом в больницах уже находится около 47 тысяч человек с коронавирусом.

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