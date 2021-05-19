ВОЗ оценила угрозу возникновения новых вариантов коронавируса
Угрозу возникновения новых вариантов коронавируса сейчас сложно прогнозировать. Сейчас в мире чаще всего выявляют индийский, южноафриканский и британский штаммы COVID-19.
Об этом заявили специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По их словам, сейчас в мире выявляют четыре основных мутации коронавируса. Среди них: индийский, южноафриканский и британский штаммы. При этом спрогнозировать появление новых вариантов патогена очень тяжело. "Прогноз в мире никто не может дать", - отметили они.
Напомним, ранее технический руководитель ВОЗ по борьбе с COVID-19 Мария ван Керхове заявила, что в будущем обязательно будет обнаружено больше вариантов коронавируса.
Отметим, в начале мая спецпосланник ВОЗ по борьбе с пандемией коронавируса доктор Дэвид Набарро предупредил, что большинство стран мира переходит в "очень, очень темный период". По его словам, пандемия значительно ускоряется.
РБК-Украина писало, что сейчас Индия переживает масштабную вспышку коронавируса. Там циркулирует опасный штамм коронавируса с тройной мутацией. Ситуация особенно сложна в сельских районах Уттар-Прадеш, самом густонаселенном штате Индии с населением более 230 миллионов.