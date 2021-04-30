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В Украине еще чуть более 10 тысяч новых случаев COVID, выздоровели вдвое больше

Новина українською → Украина, Пятница 30 апреля 2021 08:05
В Украине еще чуть более 10 тысяч новых случаев COVID, выздоровели вдвое больше
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине за прошедшие сутки, 29 апреля, подтвердили еще 10 072 новых случая коронавируса. Больше всего заражений в Харьковской, Днепропетровской областях и в Киеве.

Об этом свидетельствуют данные СНБО (Совета национальной безопасности и обороны).

Так, в Харьковской области выявили 1059 новых случаев. Также среди лидеров по числу заражений Днепропетровская (930), Киев (868), Запорожская (620) и Львовская (568) области.

Министр здравоохранения Максим Степанов добавил, что за вчера подтвердили 307 летальных случаев, госпитализировали - 3117 человек, выздоровели 20 192 пациента.

Всего за сутки проведено 90 101 тестирование на коронавирус. Из них методом ПЦР - 41 388, методом ИФА - 14 731, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 33 982.

С начала пандемии в Украине заразились уже 2 млн 69 тысяч 537 человек, выздоровели - 1 млн 655 525, летальных исходов - 44 085.

Напомним, вчера в Министерстве здравоохранения назвали новые правила выписки больных COVID-19 пациентов из больницы.

Также РБК-Украина писало, что сегодня в Украину должны доставить новую партию вакцины от коронавируса Sinovac.

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