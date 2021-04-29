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В Украину завтра прибудет новая партия COVID-вакцины Sinоvac

Новина українською → Киев, Четверг 29 апреля 2021 19:32
В Украину завтра прибудет новая партия COVID-вакцины Sinоvac Фото: министр здравоохранения Украины Максим Степанов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В пятницу, 30 апреля, в Украину прибудет еще одна партия китайской вакцины от коронавируса Sinоvac. Размер партии составит 500 тысяч доз препарата.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook.

"Только что компания Sinоvac подтвердила нам очередную поставку вакцины CoronaVac. Завтра вечером в Киев прилетят 500 тысяч доз, в рамках нашего контракта на 1,9 млн доз", - сообщил он.

Напомним, на прошлой неделе Украина получила новую партию вакцины AstraZeneca-SKBio корейского производства. Данную вакцину планируют использовать, в том числе, для проведения второй прививки тем гражданам, которые были привиты Covishield.

Кроме того, Минздрав просит Китай ускорить поставки 1,7 млн доз вакцины Sinovac.

Ранее сообщалось, что в Украине начали работать 2127 пунктов вакцинации от COVID-19. Их открывают при медучреждениях.

Добавим, что в Министерстве здравоохранения заявили, что вакцинация от коронавируса второй дозой препарата Covishield производства AstraZeneca состоится через 12 недель после первой. То есть вакцинировать второй дозой начнут после 18 мая.

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