В Украине еще две области соответствуют "красной" зоне

Черкасская и Донецкая области соответствуют попаданию в "красную" зону карантина . В этих регионах более трех дней превышены два показателя COVID-19.

Так, в Донецкой области превышена норма по коэффициенту выявления случаев инфицирования - за последние три дня этот показатель составляет 21%, 21,5% и 22% при норме 20%. Также превышен показатель госпитализаций - 73,9, 75,5 и 76,1 при норме 60. Эти же показатели превышены и в Черкасской области - 22,9%, 25% и 23,2%, а также 92,3, 91,8 и 89,7 соответственно.

Согласно разъяснениям Минздрава, "красный" уровень устанавливается, если в регионе на протяжении трех дней подряд превышены два и более показателя по COVID-19.

Отметим, по состоянию на 14 апреля в "красной" зоне находятся Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области. "Желтыми" остаются три области - Закарпатская, Ивано-Франковская и Херсонская. Остальные - "оранжевые".

В "красной" зоне действуют самые жесткие карантинные ограничения. Запрещена работа ТРЦ, театров, кафе и рестораны работают на вынос. Также местная власть может ввести ограничения на работу общественного транспорта.