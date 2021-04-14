В Україні ще дві області відповідають "червоній" зоні

Черкаська та Донецька області відповідають попаданню в "червону" зону карантину . В цих регіонах більше ніж три дні перевищені два показники COVID-19.

Так, у Донецькій області перевищена норма за коефіцієнтом виявлення випадків інфікування - за останні три дні цей показник становить 21%, 21,5% та 22% при нормі 20%. Також перевищено показник госпіталізацій - 73,9, 75,5 і 76,1 при нормі 60. Ці ж показники перевищені і в Черкаській області - 22,9%, 25% і 23,2%, а також 92,3, 91,8 і відповідно 89,7.

Згідно з роз'ясненнями МОЗ, "червоний" рівень встановлюється, якщо в регіоні протягом трьох днів поспіль перевищені два і більше показника за COVID-19.

Зазначимо, станом на 14 квітня в "червоній" зоні знаходяться Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області. "Жовтими" залишаються три області - Закарпатська, Івано-Франківська і Херсонська. Решта - "помаранчеві".

У "червоній" зоні діють найжорсткіші карантинні обмеження. Заборонено роботу ТРЦ, театрів, кафе та ресторани працюють на винос. Також місцева влада може ввести обмеження на роботу громадського транспорту.