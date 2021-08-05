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В Украине хотят сократить сроки введения второй дозы COVID-вакцин

Автор: Инна Собора

В Украине рассматривают возможность сокращения срока между первой и второй дозой вакцины от коронавируса. Таким образом пробуют ускорить процесс вакцинации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главного государственного санитарного врача Игоря Кузина в эфире "Украинского радио".

Он выразил надежду, что до конца лета Украине удастся вакцинировать то количество людей, о котором было заявлено и максимально подготовиться к осеннему всплеску заболеваемости.

"Также мы работаем над тем, чтобы оптимизировать процесс вакцинации: пересматриваются сроки введения вакцин, а именно их сокращение", - сказал Кузин.

Сейчас интервалы между вакцинами:

  • Pfizer вторая доза через 21-28 дней,
  • CoronaVac/Sinovac - через 28 дней,
  • AstraZeneca (Covishield/SKBio) - через 12 недель,
  • Moderna - через 28 дней.
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