В Україні хочуть скоротити терміни введення другої дози COVID-вакцин

В Україні розглядають можливість скорочення терміну між першою та другою дозою вакцини від коронавірусу. Таким чином пробують пришвидшити процес вакцинації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна в ефірі "Українського радіо" .

Він висловив сподівання, що до кінця літа Україні вдасться вакцинувати ту кількість людей, про яку було заявлено і максимально підготуватися до осіннього сплеску захворюваності.

"Також ми працюємо над тим, щоб оптимізувати процес вакцинації: переглядаються терміни введення вакцин, а саме їхнє скорочення", - сказав Кузін.

Зараз інтервали між вакцинами: