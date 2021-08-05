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В Україні хочуть скоротити терміни введення другої дози COVID-вакцин

Автор: Инна Собора

В Україні розглядають можливість скорочення терміну між першою та другою дозою вакцини від коронавірусу. Таким чином пробують пришвидшити процес вакцинації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна в ефірі "Українського радіо".

Він висловив сподівання, що до кінця літа Україні вдасться вакцинувати ту кількість людей, про яку було заявлено і максимально підготуватися до осіннього сплеску захворюваності.

"Також ми працюємо над тим, щоб оптимізувати процес вакцинації: переглядаються терміни введення вакцин, а саме їхнє скорочення", - сказав Кузін.

Зараз інтервали між вакцинами:

  • Pfizer друга доза через 21-28 днів,
  • CoronaVac/Sinovac - через 28 днів,
  • AstraZeneca (Covishield/SKBio) - через 12 тижнів,
  • Moderna - через 28 днів.
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