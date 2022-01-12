В Украине изменили смешанные схемы вакцинации от COVID-19: таблица

В Украине изменили схемы вакцинации от COVID-19. Интервал между вводами для всех схем должен составлять 28 дней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр общественного здоровья в Facebook.
"В Украине изменили смешанные схемы вакцинации от COVID-19 на следующие:
При этом уточняется, что интервал между вводами для всех схем - 28 дней.
Фото: схема вакцинаций (facebook.com/phc.org.ua)
Такие же схемы можно применять также для дополнительной или бустерной дозы.
Напомним, от начала вакцинальной кампании в Украине от коронавируса уже сделали более 29 млн прививок. За вчера иммунизировано более 106 тысяч.