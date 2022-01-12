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В Украине изменили смешанные схемы вакцинации от COVID-19: таблица

Автор: Ольга Белей

В Украине изменили схемы вакцинации от COVID-19. Интервал между вводами для всех схем должен составлять 28 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр общественного здоровья в Facebook.

"В Украине изменили смешанные схемы вакцинации от COVID-19 на следующие:

  • первая доза CoronaVac + вторая AstraZeneca, Pfizer или Moderna;
  • первая доза AstraZeneca + вторая Pfizer или Moderna;
  • первая доза Pfizer, Moderna + вторая AstraZeneca", - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что интервал между вводами для всех схем - 28 дней.

Фото: схема вакцинаций (facebook.com/phc.org.ua)

Такие же схемы можно применять также для дополнительной или бустерной дозы.

Напомним, от начала вакцинальной кампании в Украине от коронавируса уже сделали более 29 млн прививок. За вчера иммунизировано более 106 тысяч.

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вакцинация от коронавируса