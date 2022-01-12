В Україні змінили змішані схеми вакцинації від COVID-19: таблиця

В Україні змінили схеми вакцинації від COVID-19. Інтервал між введеннями для всіх схем повинен становити 28 днів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр громадського здоров'я в Facebook.
"В Україні змінили змішані схеми вакцинації від COVID-19 на наступні:
При цьому уточнюється, що інтервал між введеннями для всіх схем - 28 днів.
Фото: схема вакцинацій (facebook.com/phc.org.ua)
Такі ж схеми можна застосовувати також для додаткової або бустерної дози.
Нагадаємо, від початку вакцинальної кампанії в Україні від коронавірусу вже зробили понад 29 млн щеплень. За вчора імунізовано понад 106 тисяч.