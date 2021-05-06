В Украине может не быть "красной" зоны карантина на следующей неделе, - KSE

По его словам, "красную" зону в ближайшее время покинут Запорожская и Полтавская области.

"Ожидается, что завтра или послезавтра Запорожская и Полтавская области выйдут из "красной" зоны карантина в "желтый" уровень эпидемиологической опасности. Абсолютно все показатели сейчас находятся в этих регионах в норме", - отметил он.

Кроме того, Ганиченко отметил, что Сумская область может также выйти из этой зоны карантина уже в ближайшее время.

"На следующей неделе мы уже сможем увидеть "желто-оранжевую" Украину, без красной зоны", - ожидает он.

Отметим, в "красной" зоне карантина находится три области: Сумская, Полтавская и Запорожская. Вчера сообщили о выходе из этой зоны Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областей.