В Україні може не бути "червоної" зони карантину наступного тижня, - KSE

За його словами, "червону" зону найближчим часом покинуть Запорізька та Полтавська області.

"Очікується, що завтра або післязавтра Запорізька та Полтавська області вийдуть з "червоної" зони карантину в "жовтий" рівень епідеміологічної небезпеки. Абсолютно всі показники зараз знаходяться в цих регіонах в нормі", - зазначив він.

Крім того, Ганіченко зазначив, що Сумська область може також вийти з цієї зони карантину вже найближчим часом.

"Наступного тижня ми вже зможемо побачити "жовто-помаранчеву" Україну, без червоної зони", - очікує він.

Зазначимо, в "червоній" зоні карантину перебуває три області: Сумська, Полтавська та Запорізька. Вчора повідомили про вихід з цієї зони Харківської, Хмельницького та Чернігівської областей.