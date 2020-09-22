В Украине лишь два региона готовы к ослаблению карантина: список

В Украине почти все регионы не готовы к ослаблению карантина. Соответствуют требованиям Министерства здравоохранения лишь Кировоградская и Херсонская области.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Ослабить карантин не могут следующие регионы:
Во всех этих регионах превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней. Средний показатель по Украине - 107, тогда как нормой является 40 случаев заболевания. При этом в Киеве данный критерий составляет 152,3, в Тернопольской области - 400,8, в Черновицкой - 208,2.
Напомним, всего в Украине коронавирусом заболели уже более 180 тысяч человек. За сутки подтвердили еще 2884 случаев.
Также сообщалось, что Киев стал первым регионом Украины, где подтвердили более 20 тысяч случаев COVID-19.