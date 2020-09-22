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В Украине лишь два региона готовы к ослаблению карантина: список

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине почти все регионы не готовы к ослаблению карантина. Соответствуют требованиям Министерства здравоохранения лишь Кировоградская и Херсонская области.

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Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Ослабить карантин не могут следующие регионы:

  • Киев;
  • Винницкая область;
  • Волынская область;
  • Днепропетровская область;
  • Донецкая область;
  • Житомирская область;
  • Закарпатская область;
  • Запорожская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Киевская область;
  • Луганская область;
  • Львовская область;
  • Николаевская область;
  • Одесская область;
  • Полтавская область;
  • Ровенская область;
  • Сумская область;
  • Тернопольская область;
  • Харьковская область;
  • Хмельницкая область;
  • Черкасская область;
  • Черновицкая область;
  • Черниговская область.

Во всех этих регионах превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней. Средний показатель по Украине - 107, тогда как нормой является 40 случаев заболевания. При этом в Киеве данный критерий составляет 152,3, в Тернопольской области - 400,8, в Черновицкой - 208,2.

Напомним, всего в Украине коронавирусом заболели уже более 180 тысяч человек. За сутки подтвердили еще 2884 случаев.

Также сообщалось, что Киев стал первым регионом Украины, где подтвердили более 20 тысяч случаев COVID-19.

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