В Україні лише два регіони готові до ослаблення карантину: список

В Україні майже всі регіони не готові до ослаблення карантину. Відповідають вимогам Міністерства охорони здоров'я лише Кіровоградська і Херсонська області.
Про це свідчать дані МОЗ.
Послабити карантин не можуть наступні регіони:
У всіх цих регіонах перевищено показник захворюваності на 100 тисяч населення за останні 14 днів. Середній показник по Україні - 107, тоді як нормою є 40 випадків захворювання. При цьому в Києві цей критерій становить 152,3, у Тернопільській області - 400,8, в Чернівецькій - 208,2.
Нагадаємо, всього в Україні коронавірусом захворіли вже понад 180 тисяч осіб. За добу підтвердили ще 2884 випадків.
Також повідомлялося, що Київ став першим регіоном України, де підтвердили понад 20 тисяч випадків COVID-19.