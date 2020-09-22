В Україні лише два регіони готові до ослаблення карантину: список

В Україні майже всі регіони не готові до ослаблення карантину. Відповідають вимогам Міністерства охорони здоров'я лише Кіровоградська і Херсонська області.

Про це свідчать дані МОЗ.

Послабити карантин не можуть наступні регіони:

Київ;

Вінницька область;

Волинська область;

Дніпропетровська область;

Донецька область;

Житомирська область;

Закарпатська область;

Запорізька область;

Івано-Франківська область;

Київська область;

Луганська область;

Львівська область;

Миколаївська область;

Одеська область;

Полтавська область;

Рівненська область;

Сумська область;

Тернопільська область;

Харківська область;

Хмельницька область;

Черкаська область;

Чернівецька область;

Чернігівська область

У всіх цих регіонах перевищено показник захворюваності на 100 тисяч населення за останні 14 днів. Середній показник по Україні - 107, тоді як нормою є 40 випадків захворювання. При цьому в Києві цей критерій становить 152,3, у Тернопільській області - 400,8, в Чернівецькій - 208,2.

Нагадаємо, всього в Україні коронавірусом захворіли вже понад 180 тисяч осіб. За добу підтвердили ще 2884 випадків.

Також повідомлялося, що Київ став першим регіоном України, де підтвердили понад 20 тисяч випадків COVID-19.