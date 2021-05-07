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В Україні лише у двох областях перевищено показники по COVID-19

Новость на русском → Україна, П'ятниця 07 травня 2021 09:21
В Україні лише у двох областях перевищено показники по COVID-19 Фото: ситуація з коронавірусом в Україні поліпшується(РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

В Україні станом на 7 травня лише у двох областях перевищено показники по коронавірусу. Так, в Донецькій і Черкаській областях трохи вище норми коефіцієнт виявлення випадків інфікування.

Про це свідчать оновлені дані Міністерства охорони здоров'я по COVID-19.

Норма за цим показником становить 20%, тоді як у Донецькій області він є 21,1%, а в Черкаській - 26,1%.

За всіма іншими показниками-охоплення тестувань, рівень госпіталізацій, динаміка рівня госпіталізацій і завантаженість лікарняних ліжок-всі регіони відповідають нормі.

При цьому в Києві другий день поспіль коефіцієнт виявлення випадків інфікування відповідає "зеленому" рівню епідемічної небезпеки.

В цілому в" червоній " зоні зараз залишається лише один Регіон - Сумська область. Сім областей знаходяться в "помаранчевій" зоні-Волинська, Донецька, Житомирська, Кіровоградська, Луганська, Тернопільська та Черкаська. Решта - в "жовтій" зоні.

Нагадаємо, сьогодні "червону" зону карантину покинули ще дві області - Полтавська І Запорізька.

Водночас у центрі економіки охорони здоров'я вважають, що поки говорити про перехід України в" зелену " зону рано.

Зазначимо, за вчора в Україні підтвердили 8404 нових зараження коронавірусом. Найбільше нових випадків у Харківській, Дніпропетровській областях та у Києві.

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