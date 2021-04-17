ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украине лишь в трех областях не прививали вакциной Sinovac

Новина українською → Украина, Суббота 17 апреля 2021 17:45
В Украине лишь в трех областях не прививали вакциной Sinovac Фото: вакциной Sinovac уже привили 2435 человек в Украине (Getty Images)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине началась вакцинация препаратом CoronaVac компании Sinovac уже почти во всех регионах. Пока не начали прививать этим препаратом лишь в трех областях.

Об этом свидетельствуют данные аппарата Совета национальной безопасности и обороны.

Так, вакцинация препаратом CoronaVac пока не началась в Донецкой, Луганской и Ивано-Франковской областях. Во всех остальных регионах уже прививки данным препаратом получили 2 435 человек. Больше всего прививок Sinovac сделали в Полтавской области - 375.

Всего с начала кампании вакцинации в Украине привили 445 859 человек первой дозой, еще пять украинцев получили уже две дозы. За вчера в стране привили 13 044 человека - 11 617 вакциной AstraZeneca (Covishield) и 1427 Sinovac (CoronaVac).

Ранее РБК-Украина писало, что сегодня первые 200 правоохранителей вакцинировались от коронавируса китайским препаратом CoronaVac.

Также сообщалось, что завтра в Украине начнется вакцинация препаратом Pfizer. Сегодня 29 250 доз вакцины доставят в регионы. Их поделят поровну - по 1170 доз в каждую из областей и Киев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус вакцинация Коронавирус Вакцина от коронавируса
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19