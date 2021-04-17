В Украине лишь в трех областях не прививали вакциной Sinovac
В Украине началась вакцинация препаратом CoronaVac компании Sinovac уже почти во всех регионах. Пока не начали прививать этим препаратом лишь в трех областях.
Так, вакцинация препаратом CoronaVac пока не началась в Донецкой, Луганской и Ивано-Франковской областях. Во всех остальных регионах уже прививки данным препаратом получили 2 435 человек. Больше всего прививок Sinovac сделали в Полтавской области - 375.
Всего с начала кампании вакцинации в Украине привили 445 859 человек первой дозой, еще пять украинцев получили уже две дозы. За вчера в стране привили 13 044 человека - 11 617 вакциной AstraZeneca (Covishield) и 1427 Sinovac (CoronaVac).
Ранее РБК-Украина писало, что сегодня первые 200 правоохранителей вакцинировались от коронавируса китайским препаратом CoronaVac.
Также сообщалось, что завтра в Украине начнется вакцинация препаратом Pfizer. Сегодня 29 250 доз вакцины доставят в регионы. Их поделят поровну - по 1170 доз в каждую из областей и Киев.