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В Україні лише в трьох областях не прищеплювали вакциною Sinovac

Новость на русском → Україна, Субота 17 квітня 2021 17:45
В Україні лише в трьох областях не прищеплювали вакциною Sinovac Фото: вакциною Sinovac вже прищепили 2435 осіб в Україні (Getty Images)
Автор: Ігор Литвиненко

В Україні почалася вакцинація препаратом CoronaVac компанії Sinovac вже майже у всіх регіонах. Поки не почали прищеплювати цим препаратом лише в трьох областях.

Про це свідчать дані апарату Ради національної безпеки і оборони.

Так, вакцинація препаратом CoronaVac поки не почалася в Донецькій, Луганській та Івано-Франківській областях. У всіх інших регіонах вже щеплення даним препаратом отримали 2 435 осіб. Найбільше щеплень Sinovac зробили в Полтавській області - 375.

Всього з початку кампанії вакцинації в Україні прищепили 445 859 осіб першою дозою, ще п'ять українців отримали дві дози. За вчора в країні прищепили 13 044 людини - 11 617 вакциною AstraZeneca (Covishield) і 1427 Sinovac (CoronaVac).

Раніше РБК-Україна писало, що сьогодні перші 200 правоохоронців вакцинувалися від коронавіруса китайським препаратом CoronaVac.

Також повідомлялося, що завтра в Україні розпочнеться вакцинація препаратом Pfizer. Сьогодні 29 250 доз вакцини доставлять в регіони. Їх поділять порівну - по 1170 доз в кожну з областей і Київ.

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