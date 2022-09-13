В Украине за минувшую неделю выявили почти 24 тысячи COVID-случаев

В Украине в период с 5 по 11 сентября зафиксировали почти 24 тысячи случаев инфицирования коронавирусом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства здравоохранения Украины в Telegram.
Так, за минувшую неделю:
За неделю 33,3% вакцинированных получили первую дозу, 8% - вторую дозу, 56,5% - первую бустерную дозу, 2,2% - вторую бустерную дозу.
Также за прошедшую неделю:
С начала вакцинальной кампании привито 16 065 538 человек, из них две дозы получили 15 301 624 человека, первую бустерную дозу - 2 055 326 человек, вторую бустерную дозу - 18 581 человек.
Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что осенний пик заболеваемости коронавирусом в Украине наступит в октябре.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.