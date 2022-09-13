RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні за минулий тиждень виявили майже 24 тисячі COVID-випадків

Фото: в Україні за минулий тиждень виявили майже 24 тисячі COVID-випадків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

В Україні в період з 5 по 11 вересня зафіксували майже 24 тисячі випадків інфікування коронавірусом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства охорони здоров'я України в Telegram.

Так, за минулий тиждень:

  • зафіксовано 23 864 нових підтверджених випадків (з них дітей - 3706, медпрацівників - 551);
  • 81037 осіб вакцинувалися проти COVID-19.

За тиждень 33,3% вакцинованих отримали першу дозу, 8% - другу дозу, 56,5% - першу бустерну дозу, 2,2% - другу бустерну дозу.

Також за минулий тиждень:

  • госпіталізовано - 4734 осіб,
  • летальних випадків - 70,
  • одужали - 11 824 людини.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 16 065 538 осіб, з них дві дози отримали 15 301 624 особи, першу бустерну дозу - 2 055 326 осіб, другу бустерну дозу - 18 581 особа.

Нагадаємо, раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що осінній пік захворюваності на коронавірус в Україні настане в жовтні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КоронавірусУкраїна