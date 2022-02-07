В Украине могут сократить самоизоляцию из-за COVID-19: Кузин назвал новые сроки

По его словам, Всемирная организация здравоохранения сообщила, что инкубационный период при штамме коронавируса "Омикрон" значительно сократился по сравнению с "Дельта".

"Уже есть сообщения от ВОЗ о том, что инкубационный период при "Омикроне" более короткий. Он составляет около трех суток, в то время как при "Дельте" было четыре-пять, а иногда до семи дней. Поэтому мы рассматриваем эти нормы в рамках обновленной информации", - заявил Кузин.

Он добавил, что срок самоизоляции при заражении "Омикроном" может быть сокращен до 13 дней при наличии симптомов.

"Вероятнее всего, будем рассматривать вопрос сокращения срока самоизоляции, но все же не до пяти дней: условно это будет десять суток для бессимптомных случаев и 13 для инфицированных с симптомами", - подчеркнул главный санврач.