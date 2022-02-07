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В Україні можуть скоротити самоізоляцію через COVID-19: Кузін назвав нові терміни

Автор: Валерія Поліщук

Головний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що в Україні можуть скоротити термін самоізоляції через коронавірус. Період самоізоляції може бути скорочений до 10 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню "Фокус".

За його словами, Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що інкубаційний період при штамі коронавірусу "Омікрон" значно скоротився в порівнянні з "Дельта".

"Вже є повідомлення від ВООЗ про те, що інкубаційний період при "Омікроні" коротший. Він становить близько трьох діб, в той час, як при "Дельті" було чотири-п'ять, а іноді до семи днів. Тому ми розглядаємо ці норми в рамках оновленої інформації", - заявив Кузін.

Він додав, що термін самоізоляції при зараженні "Омікроном" може бути скорочений до 13 днів при наявності симптомів.

"Найімовірніше, будемо розглядати питання скорочення терміну самоізоляції, але все ж не до п'яти днів: умовно це буде десять діб для безсимптомних випадків і 13 для інфікованих з симптомами", - підкреслив головний санлікар.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я прогнозують зростання випадків заражень коронавірусом за добу.

Крім того, глава МОЗ Віктор Ляшко повідомив, що "Омікрон" в середньому спричиняє дев'ять смертей на 1 тисячу випадків захворювань.

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