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В Украине могут вернуть карантинные ограничения: в Минздраве рассказали когда

Фото: в Украине могут вернуть карантинные ограничения (Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

В Министерстве здравоохранения допускают, что в Украине придется возвращать карантинные ограничения. Такой сценарий возможен в случае роста заболеваемости на COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заведующего отделом стратегии иммунизации Центра общественного здоровья Минздрава Александра Заики в эфире телемарафона.

Он отметил, что сейчас некоторые постановления Кабинета министров относительно коронавирусных ограничений приостановлены.

"Однако мы говорим о том, что мы можем вернуться на некоторые ограничения глядя на эпидемиологическую ситуацию в стране. Не исключаю возвращения обязательного масочного режима в общественных местах и заведениях питания, которые действовали в Украине до войны", - сказал Заика.

Медик указал, что украинцев проинформируют, когда государство будет возвращаться к ограничениям и подчеркнул, что сейчас необходимо вакцинироваться.

По его словам, получить прививку бесплатно можно в любом уголке Украины и для этого не нужно привязываться к месту регистрации.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции возникла в конце 2019 года в Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила о начале пандемии.

По состоянию на 23 февраля 2022 года в Украине было зафиксировано около 4,8 миллиона случаев болезни. В то же время две дозы вакцины против COVID-19 получили почти 15,2 миллиона украинцев, бустерную дозу - 701,8 тысячи.

После полномасштабного вторжения России в Украину Минздрав перестал регулярно публиковать статистику коронавируса. В свою очередь в марте министр здравоохранения Виктор Ляшко информировал о 4-5 тысяч новых заражений в сутки.

Отметим, что в Украине на время действия военного положения отменили цветные карантинные зоны.

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