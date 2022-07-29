В Україні можуть повернути карантинні обмеження: у МОЗ розповіли коли

Він зазначив, що наразі деякі постанови Кабінету міністрів щодо коронавірусних обмежень призупинені.

"Однак ми говоримо про те, що ми можемо повернутись на деякі обмеження дивлячись на епідеміологічну ситуацію в країні. Не виключаю повернення обов'язкового маскового режиму в громадських місцях і закладах харчування, які діяли в Україні до війни", - сказав Заїка.

Медик вказав, що українців поінформують, коли держава повертатиметься до обмежень і наголосив, що зараз необхідно вакцинуватися.

За його словами, отримати щеплення безкоштовно можна у будь якому куточку України і для цього не потрібно прив'язуватись до місця реєстрації.