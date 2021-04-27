В Украине началась COVID-вакцинация людей старше 65 лет: как записаться на прививку

В Украине стартовал очередной этап вакцинации от коронавируса. Прививки начали делать людям старше 65 лет.
Приоритет будет отдаваться людям наиболее пожилого возраста и тем, кто имеет неинфекционные хронические заболевания: сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания и почек.
Как рассказали в Минздраве, записаться на вакцинацию от коронавируса эта категория украинцев может через пункт прививания. Для этого нужно:
Также записаться на прививку можно через семейного врача. Украинцам, желающим вакцинироваться, нужно позвонить семейному врачу, чтобы он записал на прививку или предоставил контакты регистратуры пункта прививания.
Напомним, завтра в Украине отроются более 2 тысяч пунктов прививания от коронавируса. Для вакцинации в пункте прививания необходимо иметь при себе паспорт и идентификационный код.
Как писало РБК-Украина, сегодня украинцев начали прививать второй дозой вакцины AstraZeneca.
Кроме препарата AstraZeneca, в Украине прививки от коронавируса делают вакцинами Pfizer и CoronaVac. Больше об этих препаратах в материале "Гид по вакцинам от COVID в Украине. Все, что вам нужно знать".