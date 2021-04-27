В Украине началась COVID-вакцинация людей старше 65 лет: как записаться на прививку

Приоритет будет отдаваться людям наиболее пожилого возраста и тем, кто имеет неинфекционные хронические заболевания: сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания и почек.

Как рассказали в Минздраве, записаться на вакцинацию от коронавируса эта категория украинцев может через пункт прививания. Для этого нужно:

найти перечень пунктов прививания на сайте vaccination.covid19.gov.ua;

позвонить в удобный вам пункт по номеру телефона регистратуры;

записаться на конкретные дату и время.

Также записаться на прививку можно через семейного врача. Украинцам, желающим вакцинироваться, нужно позвонить семейному врачу, чтобы он записал на прививку или предоставил контакты регистратуры пункта прививания.