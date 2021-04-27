В Україні почалася COVID-вакцинація старших 65 років: як записатися на щеплення

Також записатися на щеплення можна через сімейного лікаря . Українцям, які бажають вакцинуватися, потрібно зателефонувати сімейному лікарю, щоб він записав на щеплення або надав контакти реєстратури пункту щеплення.

Як розповіли в МОЗ, записатися на вакцинацію від коронавірусу ця категорія українців може через пункт щеплення . Для цього потрібно:

Пріоритет надаватиметься людям найбільш похилого віку та тим, хто має неінфекційні хронічні захворювання: цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, хвороби органів дихання та нирок.

Нагадаємо, завтра в Україні відриються понад 2 тисячі пунктів щеплення від коронавірусу. Для вакцинації в пункті щеплення необхідно мати з собою паспорт та ідентифікаційний код.

Як писало РБК-Україна, сьогодні українців почали щеплювати другою дозою вакцини AstraZeneca.

Крім препарату AstraZeneca, в Україні щеплення від коронавірусу роблять вакцинами Pfizer та CoronaVac. Більше про ці препарати в матеріалі "Гід з вакцин від COVID в Україні. Все, що вам потрібно знати".