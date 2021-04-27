В Україні почалася COVID-вакцинація старших 65 років: як записатися на щеплення

В Україні стартував черговий етап вакцинації від коронавірусу. Щеплення почали робити людям старшим 65 років.
Пріоритет надаватиметься людям найбільш похилого віку та тим, хто має неінфекційні хронічні захворювання: цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, хвороби органів дихання та нирок.
Як розповіли в МОЗ, записатися на вакцинацію від коронавірусу ця категорія українців може через пункт щеплення. Для цього потрібно:
Також записатися на щеплення можна через сімейного лікаря. Українцям, які бажають вакцинуватися, потрібно зателефонувати сімейному лікарю, щоб він записав на щеплення або надав контакти реєстратури пункту щеплення.
Нагадаємо, завтра в Україні відриються понад 2 тисячі пунктів щеплення від коронавірусу. Для вакцинації в пункті щеплення необхідно мати з собою паспорт та ідентифікаційний код.
Як писало РБК-Україна, сьогодні українців почали щеплювати другою дозою вакцини AstraZeneca.
Крім препарату AstraZeneca, в Україні щеплення від коронавірусу роблять вакцинами Pfizer та CoronaVac. Більше про ці препарати в матеріалі "Гід з вакцин від COVID в Україні. Все, що вам потрібно знати".