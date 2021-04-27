RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Україні почалася COVID-вакцинація старших 65 років: як записатися на щеплення

Автор: Дмитро Левицький

В Україні стартував черговий етап вакцинації від коронавірусу. Щеплення почали робити людям старшим 65 років.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.

Пріоритет надаватиметься людям найбільш похилого віку та тим, хто має неінфекційні хронічні захворювання: цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, хвороби органів дихання та нирок.

Як розповіли в МОЗ, записатися на вакцинацію від коронавірусу ця категорія українців може через пункт щеплення. Для цього потрібно:

  • знайти перелік пунктів щеплення на сайті vaccination.covid19.gov.ua;
  • зателефонувати до зручного вам пункту за номером телефону реєстратури;
  • записатися на конкретні дату та час.

Також записатися на щеплення можна через сімейного лікаря. Українцям, які бажають вакцинуватися, потрібно зателефонувати сімейному лікарю, щоб він записав на щеплення або надав контакти реєстратури пункту щеплення.

Нагадаємо, завтра в Україні відриються понад 2 тисячі пунктів щеплення від коронавірусу. Для вакцинації в пункті щеплення необхідно мати з собою паспорт та ідентифікаційний код.

Як писало РБК-Україна, сьогодні українців почали щеплювати другою дозою вакцини AstraZeneca.

Крім препарату AstraZeneca, в Україні щеплення від коронавірусу роблять вакцинами Pfizer та CoronaVac. Більше про ці препарати в матеріалі "Гід з вакцин від COVID в Україні. Все, що вам потрібно знати".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїнимедицинавакцинаціяВакцина від коронавірусу