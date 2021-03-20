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В Украине началась COVID-вакцинация военных за пределами ООС

Автор: РБК-Украина

В субботу, 20 марта, в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины начался первый этап вакцинации от коронавируса военнослужащих за пределами ООС. Вакцинация стартовала в оперативных командованиях "Север" и "Восток".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Вакцинация уже началась в Черниговском военном госпитале военных оперативного командования "Север".

На первом этапе вакцинируют военное командование и подчиненных частей Черниговского гарнизона. Второй этап - проведут по отдельно определенному графику.

Отмечается, что первую дозу вакцины получают военнослужащие в подчиненных воинских частях, а также учреждениях командования в зоне ответственности и районе проведения операции Объединенных сил.

Также вакцинация началась и в оперативном командовании "Восток". В частности, в бригаде "Холодный Яр" прививки делают в медицинском пункте в месте постоянной дислокации воинской части.

Первым получил прививку командир бригады полковник Дмитрий Брижинський. Он отметил, что хочет собственным примером показать подчиненным, что прививаться необходимо.

Предварительно военнослужащие заполнили письменное согласие и прошли обследование, чтобы определить, нет ли противопоказаний к вакцинации. После укола все находились под наблюдением врачей.

Напомним, ранее Минздрав добавил ветеранов АТО на Донбассе в категорию общественных деятелей, которые могут привиться остаточными дозами Covishield.

Кроме того, вакцинация военнослужащих на Донбассе началась 25 февраля. Первыми прививку получили личный состав госпиталя, а также отдельной автосанитарной роты.

Подробнее о процессе читайте в материале РБК-Украина "Личный опыт. Как в Украине вакцинируют от COVID-19 и что происходит после прививки".

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Новости Украины военныевакцинацияООСКоронавирус
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