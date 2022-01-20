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В Украине началась вспышка коронавируса: Минздрав сделал официальное заявление

Автор: Анастасия Рокитна

Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что Украине началась вспышка коронавируса. Самая сложная ситуация в западной части страны.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг Виктора Ляшко.

Он напомнил, что за вчера уже зафиксировали 18 479 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

"Это свидетельствует, что в Украине началась вспышка. Эпицентр вспышки - западная Украина. Наиболее сложная эпидситуация - в Ивано-Франковской области", - отметил Ляшко.

Негативная динамика уже наблюдается в Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях, добавил он.

"В конце декабря и начале января у нас было за неделю по 30 тысяч случаев. На этой неделе уже за два дня 30 тысяч случаев", - отметил глава Минздрава.

Напомним, в Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 18 479 человек, умерли - 131.

Отметим, "оранжевая" зона карантина расширилась до 7 областей.

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Виктор ЛяшкоКоронавирус