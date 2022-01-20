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В Україні розпочався спалах коронавірусу: МОЗ зробив офіційну заяву

Автор: Анастасія Рокитна

Голова МОЗ Віктор Ляшко заявив, що Україні розпочався спалах коронавірусу. Найскладніша ситуація у західній частині країни.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг Віктора Ляшка.

Він нагадав, що за вчора вже зафіксовано 18 479 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

"Це свідчить, що в Україні розпочався спалах. Епіцентр спалаху - західна Україна. Найбільш ускладнена епідситуація - в Івано-Франківській області", - зазначив Ляшко.

Негативна динаміка вже спостерігається у Чернівецькій, Львівській та Тернопільській областях, додав він.

"Наприкінці грудня та на початку січня в нас було за тиждень по 30 тисяч випадків. Цього тижня вже за два дні 30 тисяч випадків", - зазначив голова МОЗ.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу заразились коронавірусом 18 479 людей, померли - 131.

Зазначимо, "помаранчева" зона карантину розширилась до 7 областей.

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Віктор ЛяшкоКоронавірус