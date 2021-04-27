В Украине начали прививать второй дозой AstraZeneca

В Украине начали прививать от коронавируса второй дозой вакцины AstraZeneca . За вчера четыре человека в Запорожской области получили вторую прививку данной вакцины.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по COVID-19 .

Всего в Украине вторую дозу получили уже 9 человек. При этом два человека получили одну дозу вакцины за границей, а еще трое - были повторно привиты 8 апреля.

Всего за сутки вакцинировали 11 100 человек, из которых 11 096 - первой дозой. Вакцину Pfizer получили 3588 человек, Sinovac - 5602, AstraZeneca - 1896.

С начала кампании вакцинировали первой дозой 539 124 украинца.