В Україні почали прищеплювати другою дозою AstraZeneca

В Україні почали прищеплювати від коронавірусу другою дозою вакцини AstraZeneca. За вчора чотири людини в Запорізькій області отримали друге щеплення даної вакцини.
Про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони (РНБО) по COVID-19.
Всього в Україні другу дозу отримали вже 9 осіб. При цьому дві людини отримали одну дозу вакцини за кордоном, а ще троє - були повторно щеплені 8 квітня.
Всього за добу вакцинували 11 100 осіб, з яких 11 096 - першою дозою. Вакцину Pfizer отримали 3588 осіб, Sinovac - 5602, AstraZeneca - 1896.
З початку кампанії вакцинували першою дозою 539 124 українця.
Нагадаємо, минулого тижня в Україну доставили нову партію вакцини AstraZeneca-SKBio корейського виробництва. Вона складається з 367 200 доз. Дана вакцина є однотипною до препарату Covishield, яким раніше в Україні прищеплювали населення. Таким чином цією вакциною планують зробити друге щеплення тим громадянам, які були щеплені.
Раніше головний санлікар України Віктор Ляшко повідомляв, що вакцинація корейським препаратом розпочнеться цього тижня. Всю партію вакцини планують використовувати за два тижні.