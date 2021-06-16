В Украине начали вакцинировать от COVID железнодорожников: как записаться на прививку

По информации компании, иммунизация будет проводиться вакцинами Pfizer-BioNTech, AstraZeneca и CoronaVac.

Отмечается, что работники киевских подразделений "Укрзализныци" могут зарегистрироваться на прививку с помощью цифрового ассистента "Букса. Помощник железнодорожника".

Для этого в главном меню чат-бота необходимо нажать кнопку "Вакцинация против СOVID-19" и пошагово выполнить подсказки ассистента.

Указано, что для регистрации необходимо выбрать подразделение в котором работает лицо, его адрес, а также указать ФИО и мобильный номер телефона.

В пресс-службе добавляют, что дата и время проведения прививки будут определены после окончательного формирования списков желающих принять участие в коллективной вакцинации против COVID-19.