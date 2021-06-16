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В Украине начали вакцинировать от COVID железнодорожников: как записаться на прививку

Автор: Мария Кучерявец

"Укрзализныця" заявила о начале комплексной вакцинации работников компании. На первом этапе будут привиты железнодорожники в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

По информации компании, иммунизация будет проводиться вакцинами Pfizer-BioNTech, AstraZeneca и CoronaVac.

Отмечается, что работники киевских подразделений "Укрзализныци" могут зарегистрироваться на прививку с помощью цифрового ассистента "Букса. Помощник железнодорожника".

Для этого в главном меню чат-бота необходимо нажать кнопку "Вакцинация против СOVID-19" и пошагово выполнить подсказки ассистента.

Указано, что для регистрации необходимо выбрать подразделение в котором работает лицо, его адрес, а также указать ФИО и мобильный номер телефона.

В пресс-службе добавляют, что дата и время проведения прививки будут определены после окончательного формирования списков желающих принять участие в коллективной вакцинации против COVID-19.

Ранее РБК-Украина писало, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал власти Киева не отменять вакцинацию в следующие выходные.

Добавим, что изменился алгоритм работы центра вакцинации от COVID в Киеве, который находится в Международном выставочном центре (МВЦ). Теперь нужно предварительно записываться через сервис helsi.me.

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КоронавирусУкрзализныцявакцинация