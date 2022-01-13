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Когда в Украине начнется рост COVID-заражений: прогноз KSE

Автор: Мария Кучерявец

В Украине рост случаев коронавируса может начаться уже в этом месяце. Ухудшение эпидситуации уже наблюдается в двух областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрия Ганиченко во время брифинга.

"Мы видим несколько рост (COVID-заболеваемости - ред.), вызванный тем, что закончились праздники. Пока говорить о динамике в каком-то регионе рано", - сказал Ганиченко.

По его словам, пока нельзя определить регионы, в которых начнется вспышка коронавируса.

"Случаев "Омикрон " не столь много выявлено, могут создаваться кластеры, с которых будет начинаться распространение. Абсолютно любой регион может быть очагом вспышки. Мы ожидаем, что рост начнется уже в январе 2022 года", - отметил Ганиченко.

Эксперт отметил, что сейчас есть два региона в Украине, в которых потенциально идет ухудшение эпидситуации.

"Это Сумская и Ивано-Франковская области", - резюмировал Ганиченко.

Напомним, по данным карантинной карты Минздрава, в Украине уже три области находятся в "оранжевой" зоне.

Добавим, как заявили в Национальной академии наук, в Украине началась новая, четвертая волна коронавируса.

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