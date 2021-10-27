В Украине начнут вакцинацию третьей дозой: кто сможет ее получить

Отметим, что эти рекомендации вступят в силу с указом Минздрава, а документ, по словам главного санитарного врача Игоря Кузина, подготовят примерно в течение недели,

"В таком случае мы позволим введение дополнительной дозы преимущественно для иммунокомпрометированных лиц. Она будет рекомендована тем, кто имеет иммуносупрессию, то есть подавлен иммунитет на фоне приема, например, кортикостероидов, онкотерапии, трансплантации или тем, кто имеет врожденные иммунодефицитные состояния", - рассказал Кузин.

Он уточнил, что у пациентов с этими состояниями может не сформироваться адекватный иммунный ответ после базового курса прививок.

Кроме того, Национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике рекомендовала вводить третью дозу людям в возрасте от 60 лет, если они вакцинировались CoronaVac. Если в наличии не будет этого препарата, его можно заменить другим. Дополнительную дозу будут вводить от 28 дней до 3 месяцев после второй прививки.

Как пояснил член штаба, председатель НТГЭИ Федор Лапий, бустерная доза обычно вводится через шесть месяцев для усиления или восстановления полученной ранее защиты,

Кроме этого, бустерную дозу смогут получить те, кто отправляется в страны, которые нуждаются в третьей прививке.

Лапий не исключил, что в ближайшее время список людей, кому принадлежит ревакцинация, могут расширить.

Как считают в НТГЕІ, ревакцинацию лучше делать преимущественно мРНК вакцинами, но необязательно делать тем же препаратом, которым делали первые две прививки.

Если полный курс проводился препаратом Moderna, третий укол может быть вакциной Pfizer, и наоборот. После двух доз AstraZeneca допускается третий укол вакциной мРНК.