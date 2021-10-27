В Україні розпочнуть вакцинацію третьою дозою: хто зможе її отримати

Зазначимо, що ці рекомендації набудуть чинності з указом МОЗ, а документ, за словами головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, підготують приблизно упродовж тижня,

"У такому разі ми дозволимо введення додаткової дози переважно для імунокомпрометованих осіб. Вона буде рекомендована тим, хто має імуносупресію, тобто пригнічений імунітет на фоні прийому, наприклад, кортикостероїдів, онкотерапії, трансплантації або тим, хто має вроджені імунодефіцитні стани", - розповів Кузін.

Він уточнив, що у пацієнтів із цими станами може не сформуватися адекватна імунна відповідь після базового курсу щеплень.

Крім того, Національна технічна група експертів з імунопрофілактики рекомендувала вводити третю дозу людям віком від 60 років, якщо вони вакцинувалися CoronaVac. Якщо в наявності не буде цього препарату, його можна замінити іншим. Додаткову дозу вводитимуть від 28 днів до 3 місяців після другого щеплення.

Як пояснив член штабу, голова НТГЕІ Федір Лапій, бустерна доза зазвичай вводиться через шість місяців для посилення або відновлення отриманого раніше захисту,

Крім цього, бустерну дозу зможуть отримати ті, хто вирушає до країн, які потребують третього щеплення.

Лапій не виключив, що найближчим часом список людей, кому належить ревакцинація, можуть розширити.

Ревакцинацію краще робити переважно мРНК вакцинами, вважають у НТГЕІ, але необов'язково робити тим самим препаратом, яким робили перші два щеплення.

Якщо повний курс проводився препаратом Moderna, третій укол може бути вакциною Pfizer, і навпаки. Після двох доз AstraZeneca допускається третій укол вакциною мРНК.