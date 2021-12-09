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В Украине назвали неподходящие COVID-вакцины для бустерной дозы

Автор: Иванна Шовкун

Препарат против коронавирса Coronavac не предусматривает бустерную прививку. Для этого лучше подойдут мРНК вакцины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова председателя комитета Верховной Рады Украины по здоровью нации Михаила Радуцкого в эфире программы "Полюса" на телеканале "UA:Перший".

"Все-таки для бустерной дозы лучше использовать мРНК вакцину, а не векторные или инактивированные вакцины. Вот Coronavac, мы сейчас ведем переговоры с производителем Coronavac. Они сами не уверены. То есть они еще не говорят, что их вакциной можно делать третью дозу. Там вопрос еще есть", - отметил политик.

По его словам, на сегодняшний день 60% населения Украины не сделали прививку против коронавируса даже второй дозой. Кроме того, истекает срок действия AstraZeneca и эта вакцина также не предусматривает использование бустерных доз.

Напомним, консультативная группа Всемирной организации здравоохранения по вакцинам одобрила использование бустерной прививки от COVID-19. Речь идет о людях со слабым иммунитетом и тех, кто привился инактивированной вакциной (Sinovac Biotech/CoronaVac).

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Вакцинация