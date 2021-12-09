В Україні назвали COVID-вакцини, які не підходять для бустерної дози

Препарат проти коронавіру Coronavac не передбачає бустерне щеплення. Для цього краще підійдуть мРНК вакцини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова голови комітету Верховної Ради України зі здоров'я нації Михайла Радуцького в ефірі програми "Полюси" на телеканалі "UA:Перший".

"Все-таки для бустерної дози краще використовувати мРНК вакцину, а не векторні або інактивовані вакцини. Ось Coronavac, ми зараз ведемо переговори з виробником Coronavac. Вони самі не впевнені. Тобто вони ще не кажуть, що їхньою вакциною можна робити третю дозу. Там питання ще є", - наголосив політик.

За його словами, на сьогоднішній день 60% населення України не зробили щеплення проти коронавірусу навіть другою дозою. Крім того, закінчується термін дії AstraZeneca і ця вакцина також не передбачає використання бустерних доз.