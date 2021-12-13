В Украине за неделю открыли 100 уголовных дел за подделку COVID-сертификатов, - МВД

С 6 по 12 декабря украинские правоохранители открыли 100 уголовных производств по фактам подделки и использования COVID-документов. В суд направлено 17 обвинительных актов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

"Сотрудники полиции продолжают мероприятия по выявлению фактов изготовления и использования поддельных документов о вакцинации и COVID-тестов. С 6 по 12 декабря правоохранители начали 100 уголовных производств по фактам подделки и использования COVID-документов", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что следователи полиции 20 лицам уже сообщили о подозрении в совершении правонарушения. В суд направлено 17 обвинительных актов.