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В Украине за неделю открыли 100 уголовных дел за подделку COVID-сертификатов, - МВД

Автор: Ольга Белей

С 6 по 12 декабря украинские правоохранители открыли 100 уголовных производств по фактам подделки и использования COVID-документов. В суд направлено 17 обвинительных актов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

"Сотрудники полиции продолжают мероприятия по выявлению фактов изготовления и использования поддельных документов о вакцинации и COVID-тестов. С 6 по 12 декабря правоохранители начали 100 уголовных производств по фактам подделки и использования COVID-документов", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что следователи полиции 20 лицам уже сообщили о подозрении в совершении правонарушения. В суд направлено 17 обвинительных актов.

Напомним, в Виннице правоохранители разоблачили группу врачей, которые продавали поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса. В день они зарабатывали около 20 тысяч гривен.

Напомним, 9 декабря в Кривом Роге мужчину приговорили к двум года лишения свободы за подделку COVID-сертификата.

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