В Україні за тиждень відкрили 100 кримінальних справ за підробку COVID-сертифікатів, - МВС

З 6 по 12 грудня українські правоохоронці відкрили 100 кримінальних проваджень за фактами підробки та використання COVID-документів. До суду направлено 17 обвинувальних актів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України.

"Співробітники поліції продовжують заходи щодо виявлення фактів виготовлення та використання підроблених документів про вакцинацію та COVID-тестів. З 6 по 12 грудня правоохоронці розпочали 100 кримінальних проваджень за фактами підробки та використання COVID-документів", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що слідчі поліції 20 особам вже повідомили про підозру у вчиненні правопорушення. До суду направлено 17 обвинувальних актів.