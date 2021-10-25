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В Украине за неделю открыли более 80 дел за подделку COVID-документов

Автор: Валерия Полищук

В Украине за минувшую неделю открыли более 80 дел за подделку COVID-сертификатов и результатов ПЦР-тестирования. Всего с начала года открыто более 800 уголовных производств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

В частности, правоохранители провели 20 обысков в рамках расследования выявленных случаев поддельных COVID-документов. Также было изъято более 150 международных свидетельств о вакцинации и справок о прохождении ПЦР-тестов, а также 300 пустых бланков медлабораторий.

"В целом на протяжении прошлой недели следователи и дознаватели Нацполиции начали более 80 уголовных производств по фактам подделки результатов ПЦР-тестов и сертификатов вакцинации от COVID-19. Из них 65 фактов обнаружили работники Государственной пограничной службы во время проверки документов при пересечении государственной границы", - говорится в сообщении.

С начала 2021 года больше всего дел по подделке COVID-документов открыли на Волыни (212), в Киеве (124) и на Закарпатье (85). В 50% начатых уголовных производствах лица уже получили сообщения о подозрении.

Всего в суд направлено 95 обвинительных актов о совершении более 300 уголовных правонарушений.

При этом за использование поддельной COVID-документации зарегистрировано 359 производств, из которых 57 обвинительных актов направили в суд.

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