В Украине за неделю открыли более 80 дел за подделку COVID-документов

В частности, правоохранители провели 20 обысков в рамках расследования выявленных случаев поддельных COVID-документов. Также было изъято более 150 международных свидетельств о вакцинации и справок о прохождении ПЦР-тестов, а также 300 пустых бланков медлабораторий.

"В целом на протяжении прошлой недели следователи и дознаватели Нацполиции начали более 80 уголовных производств по фактам подделки результатов ПЦР-тестов и сертификатов вакцинации от COVID-19. Из них 65 фактов обнаружили работники Государственной пограничной службы во время проверки документов при пересечении государственной границы", - говорится в сообщении.

С начала 2021 года больше всего дел по подделке COVID-документов открыли на Волыни (212), в Киеве (124) и на Закарпатье (85). В 50% начатых уголовных производствах лица уже получили сообщения о подозрении.

Всего в суд направлено 95 обвинительных актов о совершении более 300 уголовных правонарушений.

При этом за использование поддельной COVID-документации зарегистрировано 359 производств, из которых 57 обвинительных актов направили в суд.