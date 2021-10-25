В Україні за тиждень відкрили понад 80 справ за підробку COVID-документів

Зокрема, правоохоронці провели 20 обшуків у рамках розслідування виявлених випадків підроблених документів. Також було вилучено понад 150 міжнародних свідоцтв про вакцинацію та довідок про проходження ПЛР-тестів, а також 300 порожніх бланків медлабораторій.

"Загалом протягом минулого тижня слідчі та дізнавачі Нацполіції розпочали понад 80 кримінальних проваджень за фактами підробки результатів ПЛР-тестів та сертифікатів вакцинації від COVID-19. З них 65 фактів виявили працівники Державної прикордонної служби під час перевірки документів при перетині державного кордону", - йдеться в повідомленні.

З початку 2021 року найбільше справ з підробки COVID-документів відкрили на Волині (212), у Києві (124) та на Закарпатті (85). У 50% розпочатих кримінальних провадженнях особи вже отримали повідомлення про підозру.

Всього до суду направлено 95 обвинувальних актів про вчинення понад 300 кримінальних правопорушень.

При цьому за використання підробленої COVID-документації зареєстровано 359 проваджень, з яких 57 обвинувальних актів направили до суду.