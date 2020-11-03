В Украине новый антирекорд по коронавирусу: 8899 случаев в сутки

В Украине зафиксировали новый антирекорд по количеству новых случаев коронавируса. За сутки заразились 8899 человек.

Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

Больше всего новых случаев выявили в Киев (+789), Харьковской (+712), Хмельницкой (+506), Донецкой (+496) и Житомирской (+470) областях.

За прошедшие сутки было проведено 60 836 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 34 818, методом ИФА - 4 189.

Всего с начала пандемии в Украине подтвердили уже 411 093 случая COVID-19. Из них 7 532 (+157) человека умерли, 168 868 (+5 100) - выздоровели. Активными больными остаются 242 225 пациента.

При этом за сутки выздоровели рекордное количество человек. До этого максимальное число пациентов, которые преодолели COVID-19 в сутки, составляло 3902.

Ранее РБК-Украина писало, что Министерство здравоохранения готовится к разворачиванию госпиталя для больных коронавирусом в столичном Дворце спорта.

Также сообщалось, что главный санитарный врач Виктор Ляшко прогнозирует тяжелую зиму исходя из динамики распространения коронавируса в Европе.

Отметим, при 20 тысячах больных COVID-19 в сутки в Украине введут полный локдаун. При таком числе новых заболеваний заполнятся все больничные койки.