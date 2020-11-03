В Україні новий антирекорд з коронавірусу: 8899 випадків на добу

В Україні зафіксували новий антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу. За добу заразилися 8899 осіб.

Про це повідомив в Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Найбільше нових випадків виявили Київ (+789), Харківській (+712), Хмельницькій (+506), Донецької (+496) та Житомирській (+470) областях.

За минулу добу було проведено 60 836 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР - 34 818, методом ІФА - 4 189.

Всього з початку пандемії в Україні підтвердили вже 411 093 випадки COVID-19. З них 7 532 (+157) людини померли, 168 868 (+5 100) - одужали. Активними хворими залишаються 242 225 пацієнта.

При цьому за добу одужали рекордна кількість людей. До цього максимальне число пацієнтів, які подолали COVID-19 за добу, становило 3902.

Раніше РБК-Україна писало, що Міністерство охорони здоров'я готується до розгортання госпіталю для хворих коронавірусом у столичному Палаці спорту.

Також повідомлялося, що головний санітарний лікар Віктор Ляшко прогнозує важку зиму виходячи з динаміки розповсюдження коронавірусу в Європі.

Відзначимо, при 20 тисячах хворих COVID-19 на добу в Україні введуть повний локдаун. При такому числі нових захворювань заповняться всі лікарняні ліжка.