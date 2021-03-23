В Украине новый антирекорд по летальным случаям от коронавируса

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 333 летальных случая от коронавируса . Это новый антирекорд с начала пандемии.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook .

Это впервые, когда за сутки зафиксировали более 300 смертей от COVID-19. До этого антирекордом было 289 летальных случаев. Столько было зафиксировано 17 марта.

Всего с начала пандемии от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 30 431 человек.

Напомним, всего за сутки подтвердили 11 476 новых случаев коронавируса. Госпитализировали более 2,5 тысячи человек, выздоровели - 8044. Больше всего новых заражений выявили в Одесской, Львовской областях и в Киеве.