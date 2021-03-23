В Україні новий антирекорд з летальних випадків від коронавірусу

В Україні за минулу добу підтвердили 333 летальних випадки від коронавірусу . Це новий антирекорд з початку пандемії.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в Facebook .

Це вперше, коли за добу зафіксували більш ніж 300 смертей від COVID-19. До цього антирекордом було 289 летальних випадків. Стільки було зафіксовано 17 березня.

Всього з початку пандемії від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 30 431 людина.

Нагадаємо, всього за добу підтвердили 11 476 нових випадків коронавірусу. Госпіталізували понад 2,5 тисячі осіб, одужали - 8044. Найбільше нових заражень виявили в Одеській, Львівській областях та в Києві.