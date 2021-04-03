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В Украине новый "COVID-рекорд": за сутки подтвердили 20 341 новый случай

Автор: Инна Собора

За прошедшие сутки 2 апреля в Украине зафиксировали наибольшее количество новых больных коронавирусом с начала пандемии. Всего подтвердили 20 341 новый случай.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

В частности, заболели 809 детей и 473 медработники.

Всего 2 апреля с коронавирусом госпитализировали 5 186 человек. Умерли 396 человек. Выздоровели от COVID 9 166 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (2 053), Львовской (1 538), Одесской (1 521), Харьковской (1 470) и Днепропетровской (1 433) областях.

За сутки првели 128 492 тестирований на выявление инфекции (в частности методом ПЦР – 58 951, методом ИФА – 23 084, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 46 457).

За все время пандемии в Украине заболел уже 1 731 971 человек, из них 1 342 536 выздоровели. Всего от коронавируса скончались 34 075 людей.

Напомним, предыдущий "рекорд" был установлен 1 апреля. Тогда за сутки заболевания зафиксировали в 19 893 людей.

РБК-Украина писало, что 2 апреля глава Верховной рады Дмитрий Разумков допустил введение чрезвычайного положения в Украине из-за ситуации с коронавирусом.

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