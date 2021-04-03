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В Україні новий "COVID-рекорд": за добу підтвердили 20 341 новий випадок

Автор: Инна Собора

За минулу добу 2 квітня в Україні зафіксували найбільшу кількість нових хворих на коронавірус з початку пандемії. Всього підтвердили 20 341 новий випадок.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Зокрема, захворіли 809 дітей та 473 медпрацівники.

Всього 2 квітня із коронавірусом госпіталізували 5 186 осіб. Померли 396 людей. Одужали від COVID 9 166 осіб.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (2 053), Львівській (1 538), Одеській (1 521), Харківській (1 470) та Дніпропетровській (1 433) областях.

За добу првели 128 492 тестувань на виявлення інфекції (зокрема методом ПЛР – 58 951, методом ІФА – 23 084, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 46 457).

За весь час пандемії в Україні захворіла уже 1 731 971 людина, із них 1 342 536 одужали. Всього від коронавіруса померли 34 075 людей.

Нагадаємо, попередній "рекорд" був встановлений 1 квітня. Тоді за добу зафіксували захворювання у 19 893 людей.

РБК-Україна писало, що 2 квітня голова Верховної ради Дмитро Разумков допустив введення надзвичайного стану в Україні через ситуацію з коронавірусом.

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Новини України Коронавірус
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