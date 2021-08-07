UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Украине новый рекорд COVID-прививок за сутки: вакцинировали более 170 тысяч человек

Автор: Инна Собора

В Украине установили новый рекорд прививок от коронавируса за сутки. Вчера вакцинировали 170 602 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

При этом одну дозу получили 101 550 человек, полностью иммунизированы - 69 052 человека.

В течение суток работали 911 мобильных бригад, 2 705 пунктов прививки, 316 центров вакцинации.

Всего с начала вакцинальной кампании привито 4 055 092 человека.

Из них получили одну дозу - 4 055 090 людей, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 353 218 людей.

Всего в Украине сделали 6 408 308 прививок.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения УкраиныКоронавирусВакцинация