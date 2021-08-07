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В Україні новий рекорд COVID-щеплень за добу: вакцинували більше 170 тисяч людей

Автор: Инна Собора

В Україні встановили новий рекорд щеплень від коронавірусу за добу. Вчора вакцинували 170 602 людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

При цьому одну дозу отримали 101 550 людей, повністю імунізовані - 69 052 людини.

Протягом доби працювали 911 мобільних бригад, 2 705 пунктів щеплення, 316 центрів вакцинації.

Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 055 092 людини.

Із них отримали одну дозу - 4 055 090 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 2 353 218 людей.

Всього в Україні зробили 6 408 308 щеплень.

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