В Україні новий рекорд COVID-щеплень за добу: вакцинували більше 170 тисяч людей

В Україні встановили новий рекорд щеплень від коронавірусу за добу. Вчора вакцинували 170 602 людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.
При цьому одну дозу отримали 101 550 людей, повністю імунізовані - 69 052 людини.
Протягом доби працювали 911 мобільних бригад, 2 705 пунктів щеплення, 316 центрів вакцинації.
Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 055 092 людини.
Із них отримали одну дозу - 4 055 090 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 2 353 218 людей.
Всього в Україні зробили 6 408 308 щеплень.